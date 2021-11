Εύβοια

Εύβοια: Μπλακ άουτ εξαιτίας της κακοκαιρίας

Στο σκοτάδι βυθίστηκαν περιοχές του νησιού, λόγω της καταιγίδας που έπληξε την περιοχή.

Διακοπή ρεύματος, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε περιοχές του Δήμου Ερέτριας.

Ειδικότερα, μετά από την ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την Εύβοια, αποτέλεσμα ήταν να προκληθεί βλάβη και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε Ερέτρια και Αμάρυνθο.

«Συνεργεία εργάζονται προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση», διαβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος Ευάγγελος Τσώκος.

