Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Πέθανε αρχιμανδρίτης 46 ετών

Θλίψη στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο 46χρονου Αρχιμανδρίτη, ο οποίος έχασε την "μάχη" με τον κορονοϊό.



Θλίψη στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο 46χρονου Αρχιμανδρίτη που “έφυγε” από κορονοϊό.

Ο Αρχιμανδρίτης του Ιερού Ναό Παναγίας των Χαλκέων Θεσσαλονίκης, Θεολόγος, εκοιμήθη το βράδυ της Δευτέρας

Τις τελευταίες 10 ημέρες ο 46χρονος Αρχιμανδρίτης νοσούσε από κορονοϊό όμως, δεν πήγε σε νοσοκομείο και λάμβανε φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του. Την δέκατη ημέρα έφυγε από ανακοπή.

Πληροφορίες αναφέρουν, όπως μεταδίδει το thestival.gr, ότι ο Αρχιμανδρίτης ήταν ανεμβολίαστος και μάλιστα, μετέδωσε τον ιό και στους γονείς του που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

