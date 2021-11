Λάρισα

Κορονοϊός - Λάρισα: Μοναχός βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Ανάστατη η γειτονιά. Νοσεί και η αδελφή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια ήταν “αρνητές” και δεν είχαν εμβολιαστεί.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Λάρισας, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 63χρονος μοναχός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του. Μαρτυρίες από την περιοχή επισημαίνουν πως νοσούσε με κορονοϊό.

Παράλληλα, η αδελφή του αποβιώσαντα – η οποία διαμένει στην ίδια οικοδομή σε άλλο διαμέρισμα – επίσης νοσεί από κορονοϊό. Μετά από σχετικές συζητήσεις η γυναίκα δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ παραμένει στο σπίτι της.

Τα δύο αδέλφια δεν είχαν εμβολιαστεί, ενώ πηγές επισημαίνουν πως ήταν “αρνητές” του κορονοϊού.

Πηγή: larissanet.gr

