Κορονοϊός - Πάτρα: Επί ποδός οι Αρχές για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα

Ευρεία σύσκεψη για τα μέτρα στη διάρκεια του εορτασμού του πολιούχου της πόλης, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Μητρόπολης.

Σύσκεψη για τα μέτρα που θα ισχύσουν κατά την διάρκεια του εορτασμού του πολιούχου της Πάτρας, Αγίου Ανδρέα, την προσεχή Τρίτη, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Μητρόπολης Πατρών, στην οποία συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, υγειονομικών φορέων και της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «ενημέρωσα τους συμμετέχοντες στην σύσκεψη για το τι ακριβώς προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο και ζήτησα την αυστηρή τήρησή του, με την ανάλογη υπευθυνότητα, από όλους τους φορείς».

Επίσης, δήλωσε ότι «έχουμε εμπιστοσύνη στον Μητροπολίτη Πατρών, ο οποίος έχει δείξει την καλή του θέληση καθ’ όλη διάρκεια της πανδημίας, ενώ δεν ξεχνάμε τις μάχες που έχει δώσει και τις προτροπές του για τον εμβολιασμό».

Παράλληλα, ο αντιπεριφερειάρχης επεσήμανε: «Φαντάζομαι ότι όλοι θα συμβάλλουμε ώστε να πραγματοποιηθεί η γιορτή της πόλης μας, η γιορτή του πολιούχου, με τις κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες, ώστε να μην έχουμε ατυχήματα».

Όσον αφορά στα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού, είπε ότι «θα υπάρχει μία είσοδος και μία έξοδος στον νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, ενώ κατά την διάρκεια της λιτανείας της Τίμιας Κάρας δεν θα υπάρξει στάση, με βασικό σκοπό να μην προκληθεί συνωστισμός».

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, «η Αστυνομία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την αποφυγή του συνωστισμού», υπογραμμίζοντας ότι «κατά την διάρκεια της σύσκεψης μίλησα ξεκάθαρα για το υγειονομικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει και τους ελέγχους».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, είπε: «Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι θα πάμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα πιο αυστηρά μέτρα που υπάρχουν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία».

