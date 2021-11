Φθιώτιδα

Τροχαίο δυστύχημα στην Αθηνών - Λαμίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα βαν έπεσε πάνω σε σταματημένο όχημα, σε σημείο όπου δεν υπάρχει φωτισμός.

Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο 159ο χλμ, στο ύψος της Αρκίτσας.

Το φοβερό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, κάτω από συνθήκες που ερευνά το Τμήμα Αυτοκινητοδρόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκρός είναι ένας 33χρονος από την περιοχή της Λοκρίδας, το αυτοκίνητο του οποίου ήταν ακινητοποιημένο στο σημείο όπου δυστυχώς δεν υπάρχει φωτισμός.

Ένα βαν της Νέας Οδού έπεσε πάνω στο σταματημένο όχημα, το οποίο βρέθηκε στην αριστερή λωρίδα και ο νεαρός οδηγός του πεσμένος στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του σοκαρισμένου υπαλλήλου του Αυτοκινητοδρόμου, διερχόμενο όχημα χτύπησε τον άτυχο άνδρα κι εγκατάλειψε το σημείο!

Επί τόπου έφθασε γρήγορα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να διαπιστώνουν το θάνατο του 33χρονου. Στο σημείο διακόπηκε η κυκλοφορία έως ότου ολοκληρώσει τη διακομιδή το ασθενοφόρο και απομακρυνθούν σε ασφαλές σημείο τα εμπλεκόμενα οχήματα.

Σε κατάσταση σοκ και ελαφρά τραυματισμένος διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και ο οδηγός του βαν της Νέας Οδού.

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων εξετάζει όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: μαθητές τραυματίες από σύγκρουση σχολικού με τζιπ

Πρόεδρος ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή: Παράταση μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου

ΤΙΜΕ: Μία φωτογραφία από τη φωτιά στην Εύβοια στις καλύτερες του 2021