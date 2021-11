Εύβοια

Εύβοια: Νεκρή από φωτιά σε κοντέινερ (εικόνες)

Με εγκαύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ο σύζυγος και ο γιος του θύματος.

Τραγωδία σημειώθηκε, το απόγευμα της Τετάρτης, σε πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στον Πισσώνα της Εύβοιας, καθώς μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερ, μέσα στο οποίο κατοικούσαν ινδικής καταγωγής εργάτες, ανασύρθηκε νεκρή μια 60χρονη γυναίκα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφερε μερικά εγκαύματα στα πόδια και πιθανότατα ο θάνατος της να προήλθε από αναθυμιάσεις.

Η άτυχη γυναίκα ζούσε εκεί τα τελευταία χρόνια με τον σύζυγο και το γιο της, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με εγκαύματα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Πηγή: evima.gr

