Βόλος: Ανήλικη κατηγορεί για ασέλγεια τον πατέρα της

Περιγραφές φρίκης από τη 16χρονη μαθήτρια.

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά της κόρης του ηλικίας 16 χρονών, κατηγορείται ένας 43χρονος κάτοικος χωριού της περιοχής Αλμυρού που συνελήφθη από την Αστυνομία, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο και πήρε προθεσμία για να δικαστεί σήμερα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης έκανε λόγο για πλεκτάνη που έστησε ο 32χρονος φίλος της ανήλικης, με στόχο να την αποσπάσει από το σπίτι που διαμένει με τον πατέρα και τη γιαγιά της, για να μείνει μαζί του.

Το ανήλικο κορίτσι κατήγγειλε ότι ο πατέρας της τη Δευτέρα, ενώ βρισκόταν στην κουζίνα του σπιτιού που διαμένουν, την πλησίασε έχοντας ανοιχτό το φερμουάρ του παντελονιού του και έβαλε το χέρι στο εσώρουχο και χάιδεψε το μόριό του μπροστά στο κορίτσι.

Επίσης η 16χρονη κατήγγειλε στις αρχές του μήνα ότι ο 43χρονος της έπιασε το στήθος και στη συνέχεια χάιδεψε τα γεννητικά του όργανα, αλλά επειδή το αδίκημα ήταν εκτός αυτοφώρου η υπόθεση οδηγείται, σύμφωνα με την τακτική διαδικασία.

Μετά την καταγγελία της ανήλικης κοπέλας, ο 43χρονος πατέρας της συνελήφθη και αφού του ασκήθηκε δίωξη από τον εισαγγελέα υπηρεσίας για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, αλλά ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του και θα δικαστεί σήμερα Πέμπτη.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη κοινωνική έρευνα, με πρωτοβουλία της Εισαγγελίας.

Ο κατηγορούμενος, είναι διαζευγμένος και μένει με την κόρη και τη μητέρα του (που έχει και την επιμέλεια της ανήλικης) σε χωριό του Αλμυρού και προθυμοποιήθηκε να απομακρυνθεί από το σπίτι που μένει, για να μην έρχεται σε επαφή με το κορίτσι.

Ο ίδιος είπε ότι μπορούσε να μείνει στο σπίτι του αδελφού του στα Φάρσαλα.

Ωστόσο, η εισαγγελέας έδρας πρότεινε και το Δικαστήριο δέχτηκε, να διατηρηθεί η κράτησή του μέχρι να δικαστεί σήμερα στο Αυτόφωρο.

Ο κατηγορούμενος κατήγγειλε ότι έχει ειδοποιήσει την Αστυνομία να βρει την κόρη του, η οποία έφυγε από το σπίτι και πήγε να μείνει με τον 32χρονο φίλο της, στην περιοχή της Ν. Αγχιάλου.

Ισχυρίζεται πλεκτάνη

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενο έκανε λόγο για πλεκτάνη, που προσπαθεί να στήσει ο 32χρονος, για να αποσπάσει την ανήλικη από το οικογενειακό της περιβάλλον και επικαλείται την παιδοψυχιατρική εξέταση του κοριτσιού, από την οποία προκύπτει ότι η ανήλικη δεν φέρει ψυχικά τραύματα.

