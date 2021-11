Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι

Πανικός στην γειτονιά της νεαρής γυναίκας. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε μια 31χρονη, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσμτος στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες. Η πτώση της γυναίκας από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας έγινε λίγο μετά τις 12:00,