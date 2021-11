Αργολίδα

Φυλακές Ναυπλίου: Σκληρά ναρκωτικά και μαχαίρια σε κελιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έρευνα ευρείας κλίμακας έγινε σε 17 κελιά των φυλακών Ναυπλίου παρουσία Εισαγγελέα.

Έκτακτη έρευνα ευρείας κλίμακας πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, παρουσία Εισαγγελέα, στο Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου.

Η έρευνα έγινε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με εξωτερικούς φρουρούς και σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Καταστήματος Κράτησης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε σε 17 κελιά, κοινόχρηστους χώρους, αποθήκες και μαγειρεία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 51 γραμμάρια ηρωίνης, 7 γραμμάρια κοκαΐνης, 1,8 γραμμάρια κάνναβης, αυτοσχέδιο μαχαίρι και 5 κινητά τηλέφωνα, φορτιστής, καλώδιο και 2 handsfree.

Ενημερώθηκε άμεσα η τοπική αστυνομική Αρχή που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό αξιολογείται και από πειθαρχικής πλευράς.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλιμος - Κονδύλης: διευθυντής σχολείου δεν “άναβε” το καλοριφέρ και “πάγωσαν” οι μαθητές

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: βίντεο της Καρολάιν λίγο πριν την δολοφονία

Ψωμιάδης για “Φάρμα”: Δεν θέλω τους κρυόκωλους - Είμαι μόδα, είμαι έρωτας (βίντεο)