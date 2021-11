Κέρκυρα

Κέρκυρα: ισχυρή κακοκαιρία πλήττει το νησί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και απαγόρευση απόπλου στα πλοία ανοιχτού τύπου λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν από τα ξημερώματα την Κέρκυρα με θυελλώδεις ανέμους, της τάξεως των 7-8 μποφόρ να πνέουν στο νησί, ενώ κατά τόπους σημειώνονται σποραδικές καταιγίδες.

Από την κακοκαιρία έχουν προκληθεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο από σπασμένα κλαδιά δέντρων, ενώ μέχρι αυτή την ώρα χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για δέκα κοπές δέντρων, κυρίως στην Κεντρική Κέρκυρα.

Παράλληλα σε ισχύ είναι από το πρωί η απαγόρευση απόπλου στα πλοία ανοιχτού τύπου, ενώ κανονικά εκτελούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια με πλοία κλειστού τύπου.

Φωτογραφίες: corfunews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Βρετανία: Συναγερμός για την νέα μετάλλαξη από την Αφρική

Σχολική βία: 16χρονη έσβησε τσιγάρο στο μάτι συμμαθήτριας της

Κορονοϊός – Οικονόμου: Δεν πάμε σε lockdown, η χώρα θα παραμείνει ανοιχτή