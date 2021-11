Αχαΐα

Αχαϊα: Τροχαίο με τραυματίες και εγκλωβισμένους

Τα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πατρών Πύργου στο ύψος του Βουπρασίου.

Το τροχαίο έγινε περίπου στις 9.30 το πρωΐ της Παρασκευής και πρόκειται για μετωπική σύγκρουση οχημάτων, ενώ υπάρχουν τρεις τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως μέσα στα οχήματα είχαν εγκλωβιστεί οι τραυματίες.

Επί τόπου βρέθηκαν ΕΚΑΒ Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Ήδη στην περιοχή υπάρχει και πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων με αστυνομικούς της Τροχαίας να λαμβάνουν μέτρα.

πηγή: tempo24.gr

