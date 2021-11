Ηλεία

Καιρός – Ηλεία: Φονικές οι πλημμύρες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στο Βαρθολομιό με παράσυρση οδηγού από τα ορμητικά νερά. Σοβαρά προβλήματα και κίνδυνοι απο την κακοκαιρία.

Νεκρός ανασύρθηκε από αρδευτικό κανάλι στα Βρανά Βαρθολομιού ένας άνδρας 65 ετών

Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός παρασύρθηκε με το όχημά του από το χείμαρρο που δημιούργησε η ξαφνική βροχόπτωση στην Ηλεία.

Από την κακοκαιρία στην Ηλεία έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, καθώς πλημμύρησαν σπίτια, επιχειρήσεις και καλλιέργειες εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις, κυρίως από τις περιοχές του Κάμπου της Ηλείας, ενώ στο Βαρθολομιό πλημμύρισε και το δημοτικό σχολείο, με τα παιδιά να απομακρύνονται με οχήματα της Πολιτικής Προστασίας. Προληπτικά εκκενώθηκαν και το νηπιαγωγείο και ο παιδικός σταθμός της Βάρδας.

Η Εθνική Οδός έχει κοπεί σε αρκετά σημεία πριν και μετά το χωριό αλλά και μέσα στο χωριό Κουρτέσι.

Δεκάδες σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των πολιτών που παραμένουν εγκλωβισμένοι περιμένοντας να υποχωρήσουν τα νερά της βροχής.

Τα προβλήματα που προκαλεί η κακοκαιρία η οποία πλήττει τον νομό δεν αφήνουν ανεπηρέαστη και την περιοχή της Κρέστενας. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη νεροποντή πλημμύρισαν χώροι του ισογείου στο νοσοκομείο την πόλης.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και στον Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, λόγω του μεγάλου όγκου νερού στην κοίτη του ποταμού Βέργα.

Ο κίνδυνος πλημμυρών στην ευρύτερη περιοχή είναι ορατός και σύμφωνα με πληροφορίες είναι θέμα λεπτών να σταλεί ενημερωτικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

Πηγή: ilialive.gr





Μετάλλαξη Μποτσουάνα - Πλεύρης: Θα πάμε σε σκληρή γραμμή