Κακοκαιρία – Σχίνος: Χείμαρρος έκοψε το δρόμο στα δύο (βίντεο)

Λίγους μήνες μετά τις καταστροφικές φωτιές και οι πλημμύρες προκάλεσαν προβλήματα.

Μόλις δέκα λεπτά βροχής χρειάστηκαν για να δημιουργηθούν προβλήματα στο Σχίνο Λουτρακίου.

Χείμαρρος που κατέβηκε από το καμένο βουνό άνοιξε στα δύο το δρόμο Σχίνου- Αλεποχωρίου, στο ύψος του Αγίου Βλασσίου.

Από τα ορμητικά νερά λίγο έλειψε να παρασυρθεί οδηγός.

Ο Σχίνος ήταν το σημείο από το οποίο είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάιο η φωτιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του ορεινού όγκου και χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους στα Γεράνεια Όρη.

Ο δρόμος έκλεισε, ενώ στο σημείο βρέθηκαν μηχανήματα του δήμου Λουτρακίου για τον καθαρισμό και διάνοιξή του.

