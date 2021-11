Λέσβος

Καιρός - Λέσβος: Πλημμύρες στη Μυτιλήνη (εικόνες)

Σε ποτάμι μετατράπηκε η προκυμαία της Μυτιλήνης λόγω της ισχυρής βροχής σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους.

Ισχυρές βροχοπτώσεις συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους σάρωσαν σήμερα το βράδυ τη Λέσβο από δυτικά προς ανατολικά, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πτώσεις δένδρων και πλημμυρισμένοι δρόμοι στο οδικό δίκτυο του νησιού και ιδιαίτερα στις 9 περίπου το βράδυ στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης, όπου πλημμύρισε η προκυμαία!

Συνεργεία των Δήμων του νησιού εργάζονται για να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημιές έχουν προκληθεί και ιδιαίτερα να καθαρίσουν φρεάτια από φερτά υλικά.

Φωτογραφίες: stonisi.gr

