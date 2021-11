Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μολότοφ και μαχαίρια σε συνδέσμους οπαδών

«Οπλοστάσια» θυμίζουν τα ευρήματα σε συνδέσμους οπαδών του ΠΑΟΚ και του Άρη.

Μολότοφ, μαχαίρια και σιδηρόβεργες, εντόπισαν μεταξύ άλλων αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σε έρευνες που πραγματοποίησαν σε συνδέσμους φιλάθλων ομάδων της Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σε δύο συνδέσμους του ΠΑΟΚ και σε έναν του Άρη σε περιοχές του Ευόσμου και της Σταυρούπολης, εντόπισαν και κατάσχεσαν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, μπιτόνια με βενζίνη και γυάλινες φιάλες, πολλά ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα, μαχαίρια, τσεκούρι, σφυρί και φτυάρι, πυροτεχνικές κατασκευές κ.α..

Αντίστοιχες έρευνες διεξάγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ η συγκεκριμένη φέρεται να έγινε με αφορμή το ντέρμπι των δύο ομάδων που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο της Τούμπας.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 37χρονος, υπεύθυνος ενός εκ των συνδέσμων και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, αναζητούνται οι υπεύθυνοι και των άλλων δύο συνδέσμων.

