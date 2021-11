Ημαθία

Κατερίνη: Διακινούσαν μετανάστες με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα τα οποία εγκατέλειπαν

Ως μέλη του κυκλώματος συνελήφθησαν δύο Σύροι κι ένας Έλληνας - Αναζητούνται και άλλα άτομα.