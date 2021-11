Θεσσαλονίκη

Αεροδρόμιο “Μακεδονία”: Άσκηση ετοιμότητας για φωτιά σε αεροσκάφος (βίντεο)

Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση που πραγματοποιήθηκε στον διεθνή αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Ευρείας κλίμακας άσκηση προσομοίωσης και ετοιμότητας (Emergency Exercise) της Fraport Greece πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, σε ένα αεροσκάφος Α320, με 94 επιβαίνοντες, κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης προς απογείωση, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε έναν κινητήρα του. Το πλήρωμα του αεροσκάφους διέκοψε άμεσα τη διαδικασία απογείωσης και πραγματοποιήθηκε η εκκένωσή του.

Στην άσκηση συμμετείχαν 15 διασώστες - πληρώματα ασθενοφόρου και 4 γιατροί, 5 ασθενοφόρα οχήματα, 1 κινητή ιατρική μονάδα, 1 μοτοσικλέτα της Ομάδας Μοτοσικλετών Ταχείας Ανταπόκρισης, καθώς και όχημα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών. Παράλληλα, για τη ρεαλιστική υλοποίηση των συνθηκών του σεναρίου της άσκησης, συνέδραμαν 12 τελειόφοιτοι σπουδαστές του ΙΕΚ-ΕΚΑΒ (ειδικότητα διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρου).

Οι διασώστες και οι γιατροί του ΕΚΑΒ, εφάρμοσαν υποδειγματικά τις προβλεπόμενες πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα σχετικά με τη διαδικασία ταξινόμησης - εκτίμησης της αντιμετώπισης των τραυματιών, βάσει ενός συστήματος “προτεραιοτήτων” που έχει εκπονηθεί, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται ο αριθμός των επιζώντων κατά τη διάρκεια τέτοιων συμβάντων.

Την ίδια στιγμή, τα στελέχη του Παραρτήματος του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ στη Βόρεια Ελλάδα (ΚΕΠΥ Β.Ε.-ΕΚΑΒ) είχαν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή των τραυματιών τόσο τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ” και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. Γεννηματάς”) όσο και τους υπόλοιπους Υγειονομικούς Σχηματισμούς του Νομού Θεσσαλονίκης, όπου και διακομίσθηκαν 50 “περιστατικά”.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η συγκεκριμένη ευρείας κλίμακας διυπηρεσιακή άσκηση προσομοίωσης και ετοιμότητας (Emergency Exercise) της Fraport Greece, είχε ως κοινό στόχο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, της εφαρμογής του συστήματος διαλογής, φροντίδας και διακομιδής τραυματιών (Triage) αλλά και της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους διασωστικούς φορείς έκτακτης ανάγκης (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα και Ελληνική Αστυνομία).

Την άσκηση παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, και ο Chief Operations Officer της Fraport Greece, Ηλίας Μαραγκάκης.

