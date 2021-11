Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Bullying και ξυλοδαρμός μαθητή σε σχολείο (βίντεο)

Σοκ προκαλούν οι σκηνές που καταγράφονται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

Μάστιγα αποτελεί ο εκφοβισμός σε όλες τις εκφάνσεις και μια μορφή του είναι ο σχολικός (ή bullying, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται διεθνώς). Το φαινόμενο προβληματίζει, ενώ ένα πρόσφατο περιστατικό προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής του Αγρινίου. Μετά τις μηνύσεις που υποβλήθηκαν από μητέρα μαθητή, η υπόθεση πλέον παίρνει μεγάλες διαστάσεις.

Ειδικότερα, τις περασμένες ημέρες οι τοπικές αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές έγιναν δέκτες όσων καταγγέλλει η μητέρα ενός 13χρονου μαθητή Γυμνασίου της περιοχής του Αγρινίου.

Η συγκεκριμένη κυρία υπέβαλε μηνύσεις περιγράφοντας σε αυτές ένα περιστατικό άγριου bullying με θύμα τον γιο της και φερόμενους δράστες συνομήλικα του παιδιά. Η συνέχεια ήταν εξίσου δυσάρεστη καθώς κάποιος “παρατηρητής” του εκφοβισμού κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, συγκεκριμένα στο Tik Tok και στο Instagram. Αναπόφευκτα η διακίνηση του επιδείνωσε την κακή διάθεση του παιδιού και στον σχολικό προστέθηκε και ο διαδικτυακός εκφοβισμός.

Την 13η Νοεμβρίου, λοιπόν, στην τοπική Αστυνομία εμφανίστηκε η μητέρα του μαθητή και υπέβαλλε μήνυση. Η Αστυνομία, καθώς ο καταγγελθείς εκφοβισμός τελέστηκε εκτός ορίου αυτοφώρου, διαβίβασε στον Εισαγγελέα τη μηνυτήρια αναφορά, ώστε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο πρόκλησης σωματικής βλάβης (άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα) και πρόκλησης βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά (άρθρο 312 ποινικού κώδικα), αλλά και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου, η μητέρα του μαθητή κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου συμπληρωματική έγκληση-μήνυση. Στρέφεται σε βάρος επτά μαθητών που ονοματίζει, καθώς και σε βάρος των διευθυντή και υποδιευθυντή του σχολείου, αλλά και κατά παντός τρίτου προσώπου. Το βίντεο τέθηκε στη διάθεση των Αρχών και της Εισαγγελίας.

Η ιστορία που περιγράφεται στη μήνυση και καταγράφηκε στο βίντεο φέρεται να διαδραματίστηκε σε χώρο Γυμνάσιου εν ώρα διαλείμματος την 11η Νοεμβρίου. Υποστηρίζει η μητέρα πως οι μηνυόμενοι μαθητές απομόνωσαν τον 13χρονο, που υπέστη ξυλοδαρμό από ένα άτομο δεχόμενος σφαλιάρες, ενώ το υλικό βιντεοσκοπήθηκε και αναρτήθηκε σε Instagram και Tik Tok . «Γελούσαν, τον εξευτέλισαν, ήταν δυσβάσταχτη εμπειρία», αναφέρει, υποστηρίζοντας παράλληλα πως το παιδί δεχόταν διαρκώς κακοποίηση και καταγράφει «επιβαρυμένη ψυχολογική κατάσταση».

Ισχυρίζεται πως εκείνη την ημέρα βρήκε τον γιο της σε κακή κατάσταση, κρυμμένο πίσω από σταθμευμένο όχημα. Στη μήνυση της, περιγράφει μια ζοφερή κατάσταση που ισχυρίζεται πως βίωνε ο γιος της, με αποκορύφωμα το περιστατικό της 11ης Νοεμβρίου.

