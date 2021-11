Χανιά

Χανιά: Καταστροφική φωτιά σε σπίτι στο πρώην ΠΙΚΠΑ (εικόνες)

Πλήρης καταστροφή του χώρου στον οποίον επί χρόνια στεγάζονταν μαθήματα ανώδυνου τοκετού.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε ξύλινο σπιτάκι του πρώην ΠΙΚΠΑ στα Χανιά, από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες.

Το σπιτάκι στέγαζε για χρόνια τα μαθήματα ανώδυνου τοκετού. Παραδόθηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα να καταστραφεί πλήρως.

Εργαζόμενοι από γειτονικά καταστήματα και κάτοικοι της περιοχής το έβλεπαν να καίγεται ανησυχώντας αν είναι κάποιος μέσα.

Στο σημείο επιχείρησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων με 7 άνδρες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν αμέσως τη φωτιά, χωρίς αυτή να προλάβει να επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους.

Πηγή: zarpanews.gr

