Θεσσαλονίκη: Αιματηρό επεισόδιο τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα άτομο.

Πληθαίνουν τα περιστατικά επιθέσεων και συμπλοκών σε όλη τη χώρα.

Άλλο ένα τέτοιο συμβάν πραγματοποιήθηκε στη συμπρωτεύουσα.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 2:00, στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Μακεδονικής Αμύνης, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, αλλοδαποί τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο άλλο άτομο που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».