Σίκινος: Ο καπετάνιος έδεσε στο λιμάνι παρά τα.. 8 μποφόρ! (βίντεο)

Το βίντεο που… κόβει την ανάσα!

Αυτή τη φορά, το βίντεο αφορά την άφιξη και πρόσδεση του “Άρτεμις” – του μοναδικού πλοίου που εκτελεί ενδοκυκλαδικά δρομολόγια αυτή την περίοδο – στη Σίκινο, δηλαδή σε ένα από τα πλέον επικίνδυνα λιμάνια της χώρας με τεράστιες ελλείψεις.

Ήταν βράδυ Παρασκευής 26 Νοεμβρίου, οι καιρικές συνθήκες πολύ δύσκολες με θυελλώδεις Νότιους ανέμους εντάσεως τουλάχιστον 8 μποφόρ.

Η προσπάθεια προσέγγισης ενός σχετικά μικρού πλοίου στο λιμάνι συνοδεύτηκε από μεγάλο βαθμό δυσκολίας, όμως ο καπετάνιος δεν τα παράτησε και αποδείχθηκε πραγματικό παλικάρι.

Δεν άφησε το νησί χωρίς τροφοδοσία. Επέμεινε και κατάφερε να δέσει έστω και με συνθήκες που σε καμία περίπτωση δε μπορούν να θεωρούνται φυσιολογικές.

Δείτε την ηρωική προσπάθεια του “Άρτεμις” στο βίντεο το οποίο ανάρτησε ο Βασίλης Κλειδουχάκης, με τους επιβάτες τους λιμενικούς και τους καβοδέτες να τους λούζει η θάλασσα στη μικρή προβλήτα του νησιού:

πηγή: προφίλ fb Vasileios kleidouchakis

