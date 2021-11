Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: γέννησε διασωληνωμένη

Η μητέρα και το βρέφος είναι καλά στην υγεία τους.

Στη Θεσσαλονίκη τα χθεσινά κρούσματα ξεπέρασαν τα 1.000, ενώ τα νοσοκομεία της πόλης ασφυκτιούν κάτω από την πίεση του κορoνοϊού.