Βόλος: Λουκέτο και “τσουχτερό” πρόστιμο σε κέντρο διασκέδασης

Το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αγγίζει τα 10.000 €.

Λουκέτο για ένα μήνα και πρόστιμο 10.000 € επέβαλλε η Αστυνομία σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο του Βόλου, καθώς, εξυπηρετούσε τουλάχιστον 200 πελάτες, αντί 132 που προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας του.

Τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 28/11/2021, στο κέντρο του Βόλου, από αστυνομικούς του Α.Τ Βόλου, στα πλαίσια δράσεων για την καταπολέμηση διάδοσης του νέου κορωνοϊού Covid-19.

Συνελήφθη ένας 64χρονος, διότι κατελήφθη να λειτουργεί ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Κέντρο Διασκέδασης», ιδιοκτησίας εταιρείας με νόμιμο εκπρόσωπο αλλοδαπό υπήκοο Βουλγαρίας 30 ετών και να εξυπηρετεί εντός αυτού και ειδικότερα εντός κλειστού χώρου, τουλάχιστον 200 πελάτες, αντί 132 που προβλέπεται από την άδεια λειτουργίας του.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 10.000 € καθώς επίσης και η αναστολή του ως άνω καταστήματος για 30 ημέρες, ενώ αναζητείται και ο αλλοδαπός. Προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόλου.

