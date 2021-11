Αχαΐα

Πάτρα: Άγριο επεισόδιο με γνωστό ράπερ σε νυχτερινό μαγαζί

Οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια, τραυματίζοντας ο ένας τον άλλον.

Σοκάρουν οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το άγριο επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ της Πάτρας.

Όπως πρώτο έγραψε το ήταν τόσο μεγάλη και σοβαρή η συμπλοκή όπου στο σημείο έφτασε ισχυρότατη δύναμη της αστυνομίας για να μπορέσει να ελεγχθεί η κατάσταση.

Η παρουσία της Αστυνομίας στο σημείο ήταν καταλυτική και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες , υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η παρέα γνωστού ράπερ που εμφανιζόταν στο κλαμπ, συνεπλάκη με θαμώνες του μαγαζιού.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι κάποιος έβγαλε και προέταξε αιχμηρό αντικείμενο, ενώ οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια, τραυματίζοντας ο ένας τον άλλον.

Μάλιστα όπως φαίνεται και σε φωτογραφία που κυκλοφορεί στο instagram, το σημείο της επίθεσης γέμισε με αίματα και σπασμένα ποτήρια.

πηγή: tempo24.gr

