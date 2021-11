Σέρρες: Κλοπή τρακτέρ από αυλή σπιτιού

Σέρρες

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του φερόμενου ως δράστη. Το τρακτέρ εντοπίστηκε κι επεστράφη στον ιδιοκτήτη του.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος στις 23 Νοεμβρίου φέρεται ότι είχε αφαιρέσει γεωργικό ελκυστήρα από αυλή σπιτιού σε χωριό των Σερρών.

Το τρακτέρ εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, ο δράστης το προηγούμενο δεκαπενθήμερο είχε αποπειραθεί να διαρρήξει οικία και Ιερό Ναό στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Έρευνα διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βισαλτίας Σερρών.

