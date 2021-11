Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Σκότωσε τη σύζυγό του και παραδόθηκε

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος παραδόθηκε σε αστυνομικούς.

Ακόμη μία δολοφονία γυναίκας έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών που έχουν καταγραφεί μέσα στο 2021.

Το βράδυ της Κυριακής, ένας 49χρονος ομογενής από την Αρμενία πήγε στους δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη και ομολόγησε ότι δολοφόνησε την σύζυγό του. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο κρατητήριο του Τμήματος.

Αμέσως, μετέβη στην οικία της συζύγου του περιπολικό και διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή. Η 48χρονη γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματός της, στην οδό Πόντου, στην Πολίχνη.

Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

