Ηλεία

Κακοκαιρία - Ηλεία: “Στο μάτι” του ανεμοστρόβιλου η περιοχή (εικόνες)

Τις πληγές της μέτρησε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες η Νότια Ηλεία.

Τις πληγές της μέτρησε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες η Νότια Ηλεία, αφού το πέρασμα της κακοκαιρίας και ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή προκάλεσαν τεράστιες υλικές ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες στο δήμο Ζαχάρως, δίχως ευτυχώς να κινδυνέψει ανθρώπινη ζωή. Τεράστιες οι ζημιές και σε αγροτικές περιοχές του δήμου Φιλιατρών, με τους κατοίκους να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε. Ειδικότερα, στο δήμο Ζαχάρως οι πιο σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η βραδινή θύελλα του Σαββάτου εντοπίστηκαν σε Μάκιστο και Παλαιοχώρι. Ωστόσο, σημαντικές ζημιές προκλήθηκαν και στους δήμους Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας, όπου μεγάλα τμήματά τους βυθίστηκαν στο σκοτάδι λόγω εκτεταμένων ζημιών σε δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ και έμειναν χωρίς ρεύμα όλο το βράδυ. Τους πήρε… και τους σήκωσε! Ιδιαίτερα στο Παλαιοχώρι Ζαχάρως, μπορούσε κανείς να δει εικόνες με ξεριζωμένα δέντρα, κολώνες της ΔΕΗ που έπεσαν, αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν και στέγες που διαλύθηκαν. Ο δρόμος προς την κοινότητα κλειστός, με τους κατοίκους να περιμένουν καρτερικά τις πρώτες πρωινές ώρες για να δουν τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας να απομακρύνουν τα δέντρα και φερτά υλικά που τους είχαν αποκόψει. Καταγραφή ζημιών! Από τις βραδινές ώρες που το φαινόμενο ήταν στην κορύφωσή του, τόσο ο δήμαρχος Ζαχάρως Κώστας Αλεξανδρόπουλος όσο και συνεργάτες του βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές πλάι στους πολίτες, όπου κατέγραφαν τις ζημιές από την κακοκαιρία και βοηθούσαν όπου υπήρχε ανάγκη με τα μηχανήματα του δήμου. Πέραν των συνεργατών του, πλάι του βρισκόταν και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ζαχάρως Δημήτρης Κλημαντίρης, όπου ενημερωνόταν για την κατάσταση ανά περιοχή και όπου υπήρχε πρόβλημα έστελνε τους ανθρώπους της υπηρεσίας να το λύσουν. Για το καταστροφικό πέρασμα από το δήμο Ζαχάρως μίλησε ο κ. Αλεξανδρόπουλος, τονίζοντας πως το ερχόμενο διάστημα ο δήμος θα λάβει κονδύλι που θα βοηθήσει σημαντικά στην περαιτέρω θωράκιση της περιοχής. Συγκεκριμένα είπε: «Σήμερα βρεθήκαμε και πάλι στις πληγείσες περιοχές, όπου τα συνεργεία της ΔΕΗ εργάστηκαν για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου της υπηρεσίας. Ευτυχώς δεν υπήρχαν πολλές ζημιές στα σπίτια. Τα καταστροφικά φαινόμενα ωστόσο δεν είχαν τα αποτελέσματα της προπέρσινης χρονιάς. Προσδοκούμε τις επόμενες μέρες να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η θωράκιση του δήμου με τα 300.000 ευρώ που εγκρίθηκαν από τον υπουργό και αναμένεται να λάβουμε. Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα και θα βοηθήσουμε όπου αλλού χρειαστεί». Τρομοκρατημένοι κάτοικοι! Φόβος είχε κατακλύσει τους δημότες της Ζαχάρως κατά τη διάρκεια της μαινόμενης καταιγίδας, αφού το φαινόμενο ήταν τόσο έντονο που το αίσθημα της ασφάλειας είχε χαθεί ακόμα και εντός των σπιτιών τους. Με τις πρώτες πρωινές ώρες, ξεκίνησαν να μετρούν τις πληγές τους. «Καρυδιές έπεσαν και αμάξι μετακινήθηκε περίπου τρία μέτρα από εκεί που ήταν αραγμένο, πέφτοντας πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ. Του έχει κάνει σημαντική ζημιά, ενώ και το άλλο αυτοκίνητο που είχε αράξει το μετακίνησε και αυτό τρία μέτρα. Γενικά έχουμε πολύ μεγάλη καταστροφή.. «Βρισκόμαστε Είχε διακοπή ρεύματος. Αν ήταν ημέρα, πιθανόν να είχαμε θύματα. Ο κόσμος ήταν σπίτι του και σώθηκε. Κάτι ανάλογο είχε γίνει το 1989, ωστόσο δεν ήταν μέσα στο χωριό». « Ότι βρήκε το παρέσυρε πολλά μέτρα μακριά. Αν ήμουν έξω, δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάμε σήμερα». Καταστροφικό πέρασμα και στα Φιλιατρά Η μανία των ανέμων ξήλωσε σκεπές, ξερίζωσε ελαιόδεντρα και μεγάλα δέντρα που έκλεισαν δρόμους, ξύλινες κατασκευές διαλύθηκαν ολοσχερώς, ενώ ανεπανόρθωτες ζημιές προκλήθηκαν και σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις. Οι εικόνες μαρτυρούν την αγριότητα με την οποία πέρασε το φαινόμενο από την περιοχή, ενώ και οι μαρτυρίες των ανθρώπων περιγράφουν τα συναισθήματα και τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας. πηγή: patrisnews.gr