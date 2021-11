Ηλεία

Ηλεία: Εικόνες καταστροφής από το χωριό που "σκόρπισε" η θύελλα (εικόνες)

Απίστευτες είναι οι εικόνες που κατάγραψε ο φακός στο Παλαιοχώρι Ζαχάρως.

Ξεριζωμένα δέντρα, κολώνες της ΔΕΗ που έπεσαν, αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν, στέγες που διαλύθηκαν είναι μόνο μερικά από αυτά που έχουν συμβεί στο χωριό

Ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο Παλαιοχώρι είναι κλειστός και οι λιγοστοί κάτοικοι περιμένουν ακόμα το δήμο με τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας να φτάσουν στους πληγέντες που είναι αποκλεισμένοι.

πηγή: ilialive.gr

