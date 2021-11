Εύβοια

Εύβοια: Νεκρή από φωτιά στο σπίτι της (εικόνες)

Τραγικό τέλος για την άτυχη γυναίκα.

Νεκρή από αναθυμιάσεις βρέθηκε μία 90χρονη στο σπίτι της στα Πολιτικά Ευβοίας.

Το σπίτι της ηλικιωμένης τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και έχασε τις αισθήσεις της, με αποτέλεσμα να καταλήξει από τις αναθυμιάσεις.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή λίγο μετά τις 11 από γείτονες, οι οποίοι και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής, περιπολικό του ΑΤ Διρφύων Μεσσαπίων καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο Νοσοκομείο.

Πηγή: eviathema.gr

