Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία – Θεσσαλονίκη: Σοκάρει το πόρισμα του ιατροδικαστή

Κατέσφαξε κυριολεκτικά τη σύζυγό του ο 49χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές.

Συνολικά 23 μαχαιριές κατάφερε ο 49χρονος στη 48χρονη σύζυγό του, όπως προέκυψε από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της άτυχης γυναίκας, η οποία βρέθηκε κατακρεουργημένη μέσα στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματός τους, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την νεκροψία- νεκροτομή, οι μαχαιριές εντοπίζονται στον θώρακα, την κοιλιά και τα άκρα. Αρχικά, αστυνομικές πηγές έκαναν λόγο για οκτώ μαχαιριές.

Ο 49χρονος, με καταγωγή από την Αρμενία, μετήχθη νωρίτερα ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης, που τού απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στον 6ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, από τον οποίο αναμένεται να πάρει προθεσμία.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο κατηγορούμενος ως δράστης απολογήθηκε προανακριτικά ότι προέβη στο στυγερό έγκλημα επειδή πίστευε ότι η γυναίκα του τον απατούσε. Κατά πληροφορίες δε, ο ίδιος έχει ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικές δομές.

Τη δολοφονία αποκάλυψε ο 49χρονος, όταν γύρω στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής μετέβη στο Α.Τ. Λευκού Πύργου. Τη σορό της 48χρονης συζύγου του (με την οποία έχουν έναν 20χρονο γιο) εντόπισε λίγο αργότερα πλήρωμα περιπολικού, που μετέβη στην οικία τους. Άμεσα κλήθηκαν στο σημείο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση του χώρου, οι οποίοι εντόπισαν ένα κυνηγετικό μαχαίρι, που φέρεται να είναι το μέσο τέλεσης της ανθρωποκτονίας.