Φθιώτιδα

Πλημμύρισε ο Σπερχειός – Το ποτάμι βγήκε στο δρόμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στο δρόμο.

Ο Σπερχειός για μια ακόμη φορά πλημμύρισε και τα νερά σκέπασαν εκατοντάδες στρέμματα στη νότια περιοχή της Λαμίας.

Στο δρόμο προς Φραντζή - Γοργοπόταμο και τις άλλες κοινότητες της περιοχής, το ποτάμι βγήκε στο δρόμο, λίγο πριν τον Φραντζόμυλο και η Τροχαία αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία.

Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή συνεργείο του Δήμου Λαμιέων με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Κώστα Ξεφλούδα, ο οποίος σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του μας ενημέρωσε ότι η στάθμη του νερού συνεχώς ανεβαίνει και γι αυτό ήταν επιβεβλημένη η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, η οποία μέχρι νεοτέρας θα γίνεται από παρακαμπτηρίους επαρχιακούς οδούς.