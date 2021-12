Δωδεκανήσα

Bullying - Κως: Μαθητής Λυκείου κατέληξε στο νοσοκομείο

Πανελλαδικά υπάρχει έξαρση στων περιστατικών βίας στα σχολεία.

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Λύκειο Αντιμάχειας, όπως μας καταγγέλλουν γονείς, με αποτέλεσμα ένας μαθητής να οδηγηθεί στο νοσοκομείο με ελαφρά αμνησία (ευτυχώς τώρα είναι καλά στην υγεία του).

Οι γονείς μας αναφέρουν ότι ο “δράστης” του συγκεκριμένου περιστατικού, δημιουργεί συχνά προβλήματα στο σχολείο, με αποτέλεσμα να φοβούνται τα παιδιά να πάνε στο σχολείο τους στο σχολείο, αλλά και οι ίδιοι να ανησυχούν μην συμβεί κάτι σοβαρότερο.

Όπως μας είπαν, έχουν ενημερώσει τόσο τον Διευθυντή του σχολείου, όσο και την Αστυνομία, ζητώντας να παρθούν άμεσα μέτρα, για να μην θρηνήσουμε κάποιο θύμα.

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή του Σχολείου, μας ανέφερε ότι πανελλαδικά, υπάρχει έξαρση στων περιστατικών βίας στα σχολεία μέσω της πανδημίας. Μας ενημέρωσε ότι είναι γνώστης του συγκεκριμένου περιστατικού, καθώς έχει γίνει επίσημη καταγγελία και ότι περιμένει να επιστρέψει στο σχολείο (απουσιάζει) ο φερόμενος ως δράστης, για να απολογηθεί και να υποστεί τις ανάλογες συνέπειες.

Ο Διευθυντής, πάντως αρνήθηκε τις καταγγελίες, ότι ο δράστης έχει εμπλακεί και σε άλλα περιστατικά, τονίζοντάς μας, ότι όποιος σηκώνει χέρι σε μαθητές, θα φεύγει από το σχολείο.

Από την πλευρά του παιδιού που κατηγορείται ότι προκάλεσε το επεισόδιο, αρνούνται τις κατηγορίες ότι το παιδί έχει προκαλέσει ξανά προβλήματα, καθώς πρόκειται για ένα ήσυχο παιδί.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, μας ανέφεραν ότι το παιδί μπήκε στη μέση για να σταματήσει έναν καβγά που είχε προηγηθεί ανάμεσα στο παιδί που χτύπησε (και έπαθε αμνησία) και σε ένα μικρότερο μαθητή.

Όπως μας είπαν, προσπάθησε να σταματήσει τον καβγά και να προστατεύσει το μικρότερο μαθητή και όταν είδε ότι ο άλλος μαθητής ερχόταν προς τα πάνω του, φοβήθηκε και τον χτύπησε μία φορά για να αμυνθεί, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να χτυπήσει. Αμέσως μετά, πήγε στον Διευθυντή και του είπε όλα όσα έγιναν.

Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι υπάρχουν και μάρτυρες στο περιστατικό, που μπορούν να επιβεβαιώσουν τα όσα λέει το παιδί.

