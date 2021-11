Μεσσηνία

Καλαμάτα - Σχολείο: Έπεσαν σοβάδες σε αίθουσα (εικόνες)

Κατέρρευσαν σοβάδες σε σχολική τάξη. Τι απαντά ο Δήμος που έκανε αυτοψία στην αίθουσα.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί (Δευτέρα 29/11) στο 1ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας.

Ξεκόλλησαν σοβάδες από το ταβάνι και έπεσαν στις καρέκλες, τα θρανία και το πάτωμα. Ευτυχώς εκείνη την ώρα οι μαθητές βρίσκονταν σε διάλειμμα και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η αίθουσα αμέσως αποκλείστηκε και ακολούθησε έλεγχος από μηχανικούς του Δήμου, ενώ οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε όλες τις αίθουσες.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως το συγκεκριμένο σχολείο είναι από τα πιο σύγχρονα της Καλαμάτας καθώς κατασκευάστηκε το 2000.

Τι απαντάο Δήμος Καλαμάτας

Σήμερα, Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 κατά τη διάρκεια του τρίτου διαλείμματος, από την οροφή του τμήματος Γ2 (όροφος), αποκολλήθηκε τμήμα των επιχρισμάτων της οροφής, στο 1ο ΓΕΛ.

Άμεσα μετά το περιστατικό πτώσης σοβά στην αίθουσα του 1ου ΓΕΛ, αρμόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι του Τμήματος Συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προέβησαν σε επιτόπια αυτοψία.

Σύμφωνα με την Δ.Τ.Υ., κατά την ανωτέρω αυτοψία πρόκυψε ότι η αποκόλληση σε επιφάνεια περίπου 2 τ.μ., οφείλεται σε ελλειμματική πρόσφυση του σοβά με την πλάκα οροφής από ωπλισμένο σκυρόδεμα, κατά το στάδιο κατασκευής του κτίσματος.

Για λόγους ασφαλείας η αίθουσα αποκλείστηκε ως προς τη λειτουργία και θα ακολουθήσει άμεσα έλεγχος του συνόλου της επιφάνειας της οροφής.

Αντίστοιχος έλεγχος θα πραγματοποιηθεί και στους υπόλοιπους χώρους του Σχολείου. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου θα ακολουθήσουν εργασίες αποκατάστασης.

Πηγή: MessiniaLive.gr

