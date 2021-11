Θεσσαλονίκη - Ανήλικοι λήστευαν με ψεύτικο όπλο: Ελεύθεροι με αναμορφωτικά μέτρα

Θεσπρωτία

Ένας εξ αυτών απείλησε με το το ψεύτικο όπλο και αστυνομικούς. «Κάναμε πλάκα» είπαν στις απολογίες τους.

Την επιβολή αναμορφωτικών μέτρων αποφάσισαν εισαγγελέας και ανακριτής για τους πέντε 15χρονους που κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στην ανατολική Θεσσαλονίκη με ψεύτικο όπλο εναντίον πεζών για να τους ληστέψουν, ενώ όταν κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. ένας εξ αυτών έστρεψε το ίδιο όπλο κατά αστυνομικών που επέβαιναν σε συμβατικό αυτοκίνητο.

Οι ανήλικοι, όλοι μαθητές της πρώτης τάξης του Λυκείου, συνελήφθησαν κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, ενώ σήμερα κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις στον Ανακριτή Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ληστείας. Στις απολογίες τους φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να κάνουν "πλάκα" κι ότι το όπλο ήταν "σαν αυτό που έχουμε στις Απόκριες". Αρνήθηκαν, δε, ότι τράβηξαν βίντεο με τις επιθέσεις για να τις ανεβάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αποφασίστηκε τελικά να αφεθούν ελεύθεροι και να επιβληθούν σε βάρος τους αναμορφωτικά μέτρα, κατά τα ισχύοντα στον Ποινικό Κώδικα σε περιπτώσεις ανήλικων δραστών. Όπως έγινε γνωστό, τα μέτρα αφορούν: ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας στους γονείς τους και παρακολούθηση από επιμελητές ανηλίκων.





