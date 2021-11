Αχαΐα

Κορονοϊός - Πάτρα: Πέθανε ζευγάρι με διαφορά λίγων ημερών

Ζευγάρι "χτυπήθηκε" από τον κορονοϊό και "έφυγαν" με διαφορά 5 ημερών. Νοσηλεύεται η κόρη τους.

Άλλη μία οικογενειακή τραγωδία καταγράφεται λόγω του κορονοϊού.

Ζευγάρι ηλικιωμένων, θετικοί στον κορονοϊό, απεβίωσαν με λίγες ημέρες διαφορά, στην Πάτρα..

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 72χρονη σύζυγος όσο και ο άνδρας της εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα και κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωσή τους.

Από το νοσοκομείο του Ρίου και το «Άγιος Ανδρέας» έδιναν χωριστά τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν, αν και οι δύο ήταν εμβολιασμένοι πλήρως και μάλιστα προγραμμάτιζαν να κάνουν και την τρίτη δόση.

Στις 24 Νοεμβρίου έχασε τη μάχη η 72χρονη γυναίκα και μόλις πέντε ημέρες μετά, τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, πέθανε και ο 75χρονος σύζυγός της.

Τραγική ειρωνεία: η κόρη τους νοσεί και αυτή -όπως και η οικογένειά της- και δεν κατάφερε να πει το τελευταίο «αντίο» στους δύο ανθρώπους που την έφεραν στη ζωή και έφυγαν μόνοι τους, με διαφορά μόλις λίγων ημερών.

