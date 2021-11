Φθιώτιδα

Λαμία: “Έσπασε” στο ξύλο τη γυναίκα του μπροστά στα παιδιά τους

Το περιστατικό έγινε μέσα σε αυτοκίνητο μπροστά από εκκλησία. Βαρύς ο πέλεκυς του Δικαστηρίου, με τον δράστη να οδηγείται στη φυλακή.

Με τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής απειλής και εξύβρισης, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, 48χρονος Ρομά, πατέρας τεσσάρων ανήλικων παιδιών.

Το απόγευμα της Πέμπτης 25 Νοεμβρίου είχε δημιουργήσει σοβαρό επεισόδιο έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα Λαμίας, όταν εντός του αυτοκινήτου ξυλοκόπησε με μπουνιές την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους.

Συνελήφθη το επόμενο πρωί, κατόπιν έγκλησης της γυναίκας του η οποία υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι την άρπαξε αρχικά από τα μαλλιά και στη συνέχεια άρχισε να τη χτυπάει μπουνιές βρίζοντάς την χυδαία και απειλώντας την πως μόλις φτάσουν εκεί που μένουν θα τη σκοτώσει.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και για τις τρεις κατηγορίες και του επέβαλε ποινή φυλάκισης κατά συγχώνευση 20 μηνών. Μάλιστα δε χορήγησε ανασταλτική δύναμη στην έφεσή του, αφαιρώντας μόνο τον χρόνο κράτησής του και έτσι οδηγήθηκε στη φυλακή.

Πηγή: lamiareport.gr

