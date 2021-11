Σάμος

Σεισμός στην Ικαρία

Αισθητός έγινε ο σεισμός στην Ικαρία, αλλά και τη Σάμο τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στα ανοιχτά της Ικαρίας.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, είχε εστιακό βάθος 17,5χλμ. και το επίκεντρό του ήταν 20χλμ βορειοδυτικά της Ικαρίας.

Αν και ιδιαίτερα αισθητός τόσο στην Ικαρία, αλλά και στη Σάμο, ο σεισμός δεν έχει αναφερθεί ότι προκάλεσε ζημιές.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ευθύμης Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας πως «δεν ανησυχούμε» και εξήγησε πως ο σεισμός είναι στον ίδιο χώρο, αλλά όχι στο ίδιο ρήγμα με το φονικό σεισμό της Σάμου.