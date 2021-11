Αιτωλοακαρνανία

Κακοκαιρία – Μεσολόγγι: Βάρκες βγήκαν στην στεριά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή κακοκαιρία χτύπησε το Μεσολόγγι. Ανησυχία για δυο νεαρούς ψαράδες.



Σφοδρή κακοκαιρία χτύπησε το Μεσολόγγι με δυνατή βροχή και ισχυρούς ανέμους .



Στην κυριολεξία οι ισχυροί άνεμοι έβγαλαν τις βάρκες στον δρόμο. Πολλές βάρκες έχουν καταστραφεί από τους ισχυρούς ανέμους ανέμων. Η παραλία της Τουρλίδας έχει χαθεί με την θάλασσα να έχει καλύψει τον δρόμο.



Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το onairnews.gr, ψαράς ενημέρωσε πως τα ιβάρια της Τουρλίδας και το Βασιλάδι έχουν καταστραφεί από τον αέρα και δυο νεαροί ψαράδες που ήταν εκεί, για να σωθούν έχουν μπει σε βάρκα και περιμένουν βοήθεια.

Οι ανέμοι συνεχίζουν να είναι ισχυροί και η κατάσταση που βρίσκονται οι νεαροί ψαράδες είναι επικίνδυνη μέσα στα μανιασμένα κύματα. Όπως μας ανέφερε ο πατέρας του ενός περιμένει να κοπάσουν οι άνεμοι για να μεταβεί στα ιβάρια με άλλη βάρκα για να πάρει τους νεαρούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Ματαιώνονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις

ΔΣΑ - εκλογές: Τα αποτελέσματα του Α’ γύρου

Αιθιοπία: το ΥΠΕΞ καλεί τους Έλληνες να φύγουν από την χώρα