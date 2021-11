Πέλλα

Πέλλα: Έστησαν καρτέρι σε φαρμακοποιό και του άρπαξαν 10.000 ευρώ!

Τον έριξαν στο έδαφος και του έδεσαν το στόμα του με μονωτική ταινία.

Θύμα άγριας ληστείας έπεσε 76χρονος φαρμακοποιός σε περιοχή της Σκύδρας, στην Πέλλα. Τρεις άνδρες έστησαν καρτέρι στην αυλή του σπιτιού του, όπου μόλις τον είδαν τού επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας.

Αφού τον έριξαν στο έδαφος κι έδεσαν το στόμα του με μονωτική ταινία, άρπαξαν από την κατοχή του 10.000 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και φάρμακα, προτού τραπούν σε φυγή.

Το περιστατικό συνέβη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ενώ ο 76χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία και ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ύστερα από αναζητήσεις συνελήφθησαν τρία άτομα, τα οποία φέρεται να αναγνωρίστηκαν από το θύμα.

Πρόκειται για έναν 23χρονο Έλληνα, τον 24χρονο αδελφό του κι έναν 29χρονο ομογενή. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

