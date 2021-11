Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Σκότωσε τη μητέρα του και τραυμάτισε την γιαγιά του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας και κακοποίησης τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας και κακοποίησης αλλά και γυναικοκτονιών τον τελευταίο χρόνο στη χώρα μας.

Άλλο ένα περιστατικό - μητροκτονίας αυτή τη φορά - προστίθεται στη λίστα.

Στο Αγρίνιο ένας 36χρονος με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα σκότωσε στο ξύλο την 52χρονη μητέρα του και χτύπησε και την 80χρονη γιαγιά του μέσα στο σπίτι τους.

Τον έχουν συλλάβει, αλλά δεν μπορούν να συνεννοηθούν μαζί του και μάλλον θα ξεκινήσουν διαδικασία εξέτασης από ψυχίατρο.

Αυτό που τους έχει κάνει εντύπωση είναι κάποια τραύματα στην κεφαλή της 52χρονης, που μοιάζουν σαν να προσπάθησε να της βγάλει τα μαλλιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναίκα που είχε εγκαταλειφθεί ως μωρό: μην πετάτε τα παιδιά σας

Κερατσίνι – 8χρονη: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε η οικογένεια

Παγώνη: δεν κάνουμε πίσω ούτε για ένα χειρουργείο