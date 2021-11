Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο και εγκατάλειψη φορτηγού με λαθραία τσιγάρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα τροχαίο οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων.

Την εξάρθρωση κυκλώματος παραγωγής και διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Ως μέλη του ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών ομογενών και δύο αλλοδαπών, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από τον περυσινό Μάρτιο, όταν Ι.Χ. φορτηγό, έμφορτο με εκατοντάδες χιλιάδες λαθραία πακέτα τσιγάρα, ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη, στην εθνικό οδό Θεσσαλονίκης- Έδεσσας. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα, στο εσωτερικό των οποίων εντοπίστηκαν 249 κιβώτια με συνολικά 124.500 αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι μόνο για τη συγκεκριμένη ποσότητα υπολογίστηκε ότι υπερβαίνει τις 507.000 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι πέντε συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι (26 έως 43 ετών), από τον Φεβρουάριο του 2018 έως τον Νοέμβριο του 2020, εντάχθηκαν ως μέλη σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, τα οποία διακινούσαν στη χώρα μας μέσω γειτονικών χωρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναίκα που είχε εγκαταλειφθεί ως μωρό: μην πετάτε τα παιδιά σας

Κερατσίνι – 8χρονη: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε η οικογένεια

Αγρίνιο: Σκότωσε τη μητέρα του και τραυμάτισε την γιαγιά του