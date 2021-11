Θεσσαλονίκη

Κακοκαιρία – Θεσσαλονίκη: κλαδιά και…σκουπίδια στην παραλία (εικόνες)

Οι θυελλώδεις άνεμοι ξέβρασαν κλαδιά, φύκια και άλλα αντικείμενα στην παραλία της Θεσσαλονίκης.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν τις τελευταίες ώρες στην πόλη σε συνδυασμό με την ανεβασμένη στάθμη της θάλασσας γέμισαν το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, από το ύψος της Πλατείας Ελευθερίας έως τον Ερυθρό Σταυρό, με ξερά κλαδιά και επιπλέοντα αντικείμενα.

Οι εικόνες με τα κλαδιά να έχουν γεμίσει όλο το πλακόστρωτο του παλιού παραλιακού μετώπου κέντρισαν το ενδιαφέρον των περαστικών από το σημείο, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν και τα συνεργεία της υπηρεσίας Καθαριότητας του κεντρικού δήμου ώστε να τα περισυλλέξουν.

Για τις ανάγκες συγκέντρωσης όσων ξεβράστηκαν από τη θάλασσα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα φορτηγά και 15 άτομα προσωπικό. «Για ακόμη μία φορά, σε αυτή την έκτακτη περίπτωση που δημιουργήθηκε, αντιδράσαμε άμεσα και γρήγορα. Είναι φαινόμενα που δεν συμβαίνουν τακτικά και οφείλουμε ως υπηρεσία Καθαριότητας να τα αντιμετωπίσουμε», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Ζεϊμπέκης.

