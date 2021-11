Αχαΐα

Άγιος Ανδρέας: Η Πάτρα τίμησε τον πολιούχο της (εικόνες)

Η κακοκαιρία και η πανδημία άλλαξαν τα…σχέδια των Πατρινών, όχι όμως και την τιμητική ημέρα του Αγίου Ανδρέα.

Με τη λιτάνευση της Τιμίας Κάρας του Αγίου Ανδρέα εντός του ιερού ναού, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην αχαϊκή πρωτεύουσα, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του πολιούχου της Πάτρας.

Το πρωί τελέστηκαν πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και δοξολογία, ενώ στον νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα υπήρχαν μία είσοδος και μία έξοδος για τους πιστούς.

Επίσης, οι πιστοί εισέρχονταν με σειρά στον ναό και φορώντας μάσκες, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχε κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια rapid test, σε όσους το επιθυμούσαν.

Στις εκδηλώσεος την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος ευχήθηκε «να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, με τις οποίες έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι, όπως είναι η πανδημία», προσθέτοντας ότι «πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας και να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό του πληθυσμού, ώστε του χρόνου τέτοια ημέρα οι συνθήκες να είναι καλύτερες».

Στις εκδηλώσεις παρευρέθη και ο πρώην πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας του ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες και σοβαρές αλλαγές στην πολιτική, ώστε να φτιάξουμε μία κοινωνία δίκαιη, μία κοινωνία αλληλεγγύης, που να σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

