Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Υδροστρόβιλος στον κόλπο των Αλυκών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα δημιούργησαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στο νησί.

Προβλήματα δημιούργησαν στην Ζάκυνθο οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν καθ΄όλη τη διάρκεια της νύχτας στο νησί.

Συγκεκριμένα ,υπήρξαν πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές του νησιού, με σημαντικότερες στον Παντοκράτορα, το Κερί και στους Αμπελόκηπους, καθώς τα δέντρα που έπεσαν ήταν μεγάλα και παρέσυραν καλώδια ή ακόμα και κολώνες της ΔΕΗ, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Οι αρχές και οι εθελοντές ανταποκρίθηκαν άμεσα και βρισκόντουσαν σε επιφυλακή όλο το βράδυ.

Οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν τέντες και πινακίδες καταστημάτων, ενώ ματαιώθηκαν τα πρωινά δρομολόγια των πλοίων από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και αντίστροφα, ωστόσο πλέον έχουν αποκατασταθεί.

Ένας μεγάλος υδροστρόβιλος έκανε σήμερα την εμφάνιση του στο κόλπο των Αλυκών, προκαλώντας έκπληξη σε όσους τον είδαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναίκα που είχε εγκαταλειφθεί ως μωρό: μην πετάτε τα παιδιά σας

Αγρίνιο: Σκότωσε τη μητέρα του και τραυμάτισε την γιαγιά του

Παγώνη: δεν κάνουμε πίσω ούτε για ένα χειρουργείο