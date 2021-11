Χαλκιδική

Χαλκιδική: “Λουκέτο” διαρκείας και βαρύ πρόστιμο σε οίκο ανοχής

Οι ελεγκτές δεν βεβαίωσαν παράβαση μόνο στην επιχείρηση, αλλά και...

Πρόστιμο 6.000 ευρώ καλείται να πληρώσει ιδιοκτήτης οίκου ανοχής στη Χαλκιδική αφού… αγνόησε το πρώτο πρόστιμο των 3.000 ευρώ που του επιβλήθηκε, παραβίασε τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού και λειτούργησε και πάλι τον οίκο ανοχής.

30ήμερη αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά ενώ βεβαιώθηκε παράβαση και στον πελάτη. Εκτός από την χρηματική ποινή του επιβλήθηκεενώ βεβαιώθηκε παράβαση και στον πελάτη.

Επιπλέον κατά τα τελευταίο 24ωρο, στην Κεντρική Μακεδονίας βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.

Μία παράβαση βεβαιώθηκε και σε επιχείρηση, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

