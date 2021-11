Ηλεία

Τροχαίο στην Ηλεία: Νεκρός 28χρονος (εικόνες)

Άλλη μία τραγωδία "γράφτηκε" στην άσφαλτο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον Βρανά Βαρθολομιού το βράδυ της Τρίτης με έναν 28χρονο να χάνει τη ζωή του.

Η μηχανή του νεαρού συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό όχημα στον κεντρικό δρόμο Λουτρών Κυλλήνης.

Ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε από συγγενικά του πρόσωπα στο Κέντρο Υγείας της Γαστούνης, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά.

