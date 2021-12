Μαγνησία

Χριστούγεννα στο Βόλο: Με Άννα Βίσση και υπερθέαμα η φωταγώγηση της πόλης (εικόνες)

Χιλιάδες εμβολιασμένου κόσμου παρακολούθησαν τη μαγική βραδιά, που σήμανε την έναρξη της εορταστικής περιόδου στο Βόλο.

Μια μαγική βραδιά έζησαν χθες χιλιάδες Βολιώτες που κατέκλυσαν την κεντρική παραλία και απόλαυσαν ένα εξαιρετικό υπερθέαμα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, αλλά και την τελετή φωταγώγησης της πρωτεύουσας της Μαγνησίας, που πραγματικά εντυπωσίασε.

Για την τελετή είχαν ληφθεί πολύ αυστηρά μέτρα και επετράπη η παρουσία μόνο σε άτομα κάθε ηλικίας, που ήταν πλήρως εμβολιασμένα. Οι υπόλοιποι είχαν την δυνατότητα να δουν το θέαμα από γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου Αργοναυτών.

Ο εντυπωσιακός χριστουγεννιάτικος στολισμός καλύπτει πάνω από 20 χιλιόμετρα οδικών αρτηριών της πρωτεύουσας της Μαγνησίας και φωτίζει πάρκα και πλατείες σε κάθε περιοχή, από το παραλιακό πάρκο, την πλατεία Ελευθερίας, την πλατεία Μητροπόλεως που έχει στηθεί και αληθινή φάτνη με ζωντανά ζωάκια, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου με το χωριό του Αη Βασίλη, την πλατεία Ευαγγελίστριας καθώς και την πλατεία Πανεπιστημίου όπου λειτουργεί το φαντασμαγορικό υπερθέαμα με το εργαστήριο του "Πινόκιο".

Η 'Αννα Βίσση ερμήνευσε στην τελετή δεκάδες μεγάλες επιτυχίες της ενώ η Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου με μαέστρο τον Ιωακείμ Μπαλτσαβιά και 40 δεξιοτέχνες μουσικούς, συνόδευαν τη σοπράνο, καθηγήτρια μονωδίας και υπεύθυνης των χορωδιών, Σύλβια Τσιμπανάκου, ερμηνεύοντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες και δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη μαγική βραδιά.

Μουσική ακουγόταν σε κεντρικούς δρόμους του Βόλου, ενώ στον πεζόδρομο της οδού Ερμού θα παίζουν μουσική καθημερινά ζωντανά μουσικά συγκροτήματα.

