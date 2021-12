Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Τέλος οι περιπολίες του Ζέπελιν στα σύνορα (βίντεο)

Το αερόστατο χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά από τη Frontex για την επιτήρηση των συνόρων στον Έβρο.

Τίτλοι τέλους έπεσαν για το αερόστατο τύπου Ζέπελιν που χρησιμοποίησε πιλοτικά η Frontex σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές, και άρχισε τον Αύγουστο τις περιπολίες στον Έβρο για τη φύλαξη των συνόρων.

Η επιτήρηση ολοκληρώθηκε επίσημα στις 5 Νοεμβρίου, όπως δήλωσε για το θέμα στη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση, ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου “Δημόκριτος” στην Αλεξανδρούπολη, Στέλιος Ζαντανίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτήρηση γινόταν με θερμικές κάμερες, εμβέλειας άνω των 10 μιλίων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός εντοπισμού AIS, ο οποίος συναντάται συνήθως στην παρακολούθηση κίνησης πλοίων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το “Eagle Owl” είναι το πλέον υπερσύγχρονο αερόπλοιο του είδους του.

Το μήκος του φτάνει τα 20 μ. και πετά σε ύψος 300-1.000 μέτρων. Κατασκευάστηκε έπειτα από γαλλογερμανική συμπαραγωγή και η Ελλάδα μίσθωσε δύο τέτοια Ζέπελιν για 4-6 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαντανίδη, η επιτήρηση των συνόρων μας έγινε με περισσή ασφάλεια και χωρίς το παραμικρό επιχειρησιακό πρόβλημα.

Όπως υποστήριξε ο αερολιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν θα επανέλθει το αερόστατο στην Αλεξανδρούπολη, καθώς δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής νεότερα για την ανανέωση της σύμβασης μεταξύ της Frontex και της γαλλικής εταιρείας που δημιούργησε τα συγκεκριμένα Ζέπελιν.

