Κιλκίς

Κιλκίς: Αδέλφια έβαλαν στην Ελλάδα δυο αυτοκίνητα κάνναβη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών εισήγαγαν στη χώρα μας τα δύο αδέλφια, που συνελήφθησαν.

Δύο αδέλφια που μετέφεραν σε οχήματα πάνω από 60 κιλά κάνναβης, την οποία προσπάθησαν να εισάγουν στην ελληνική επικράτεια, συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίσθηκαν να κινούνται με δύο οχήματα σε μεθοριακή περιοχή του Κιλκίς, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, διαπιστώθηκε να μεταφέρουν στους χώρους αποσκευών των οχημάτων, 18 συσκευασίες με ποσότητες κάνναβης βάρους 60 κιλών και 800 γραμμαρίων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι παραπάνω ποσότητες κάνναβης είχαν εισαχθεί στην ελληνική επικράτεια από γειτονική χώρα και τις παρέλαβαν οι συλληφθέντες με σκοπό την περαιτέρω μεταφορά και διακίνηση. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Επίσης κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποχρεωτικός εμβολιασμός – Μποτόπουλος: υπάρχει πρόβλημα αναλογικότητας

Σύνταγμα: Τροχαίο με παράσυρση πεζού (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Απαγωγή 10χρονης : “Θέλω να τιμωρηθεί η κατηγορούμενη”, λέει η μητέρα