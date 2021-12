Παράξενα

Ηράκλειο: Νεαρός καταπλακώθηκε από ψυγείο μέσα σε ασανσέρ! (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του 24χρονου.

Συναγερμός σήμανε στο ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική, στις 11 το πρωί της Τετάρτης, για έναν 24χρονο άνδρα ο οποίος εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εστιατόριο, στο κέντρο του Ηρακλείου, στην συμβολή των οδών Καγιαμπή και Αγίων Δέκα, στην περιοχή του Αγίου Μηνά.

Ο νεαρός είχε καταπλακωθεί από καταψύκτη μέσα σε ασανσέρ στην προσπάθειά του να μεταφέρει την συσκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν όταν κατά την μεταφορά της συσκευής ο ιμάντας του ασανσέρ έσπασε με τον κλωβό να πέφτει από τον 2ο όροφο, στο υπόγειο του κτιρίου, με αποτέλεσμα ο νεαρός άνδρας να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής και το όχημα άμεσης επέμβασης του ΕΚΑΒ με διασώστη και γιατρό αλλά και ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τον διοικητή του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Ηρακλείου Μιχάλη Σεληνιωτάκη, η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς το ασανσέρ ήταν πολύ στενό και μέσα σε αυτό υπήρχε και η ογκώδης συσκευή.

O νεαρός μετά τον απεγκλωβισμό του παρελήφθη από το ασθενοφόρο έχοντας τις αισθήσεις του, με πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει υποστεί ορθοπεδικά και θλαστικά τραύματα.

